Москва11 мая Вести.Вратарь нижегородского "Пари НН" Никита Медведев после домашнего поражения от московского ЦСКА в 29-м туре Российской премьер-лиги резко раскритиковал своих болельщиков. Причиной стал их жест поддержки бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского, который отправился в отставку 28 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев отметил, что в концовке матча на трибунах развернули плакаты, которые заметили все. По его словам, он ни разу не видел ничего подобного за карьеру, поскольку футболисты боролись на поле все 90 минут.

Ребята, сидите дома, не надо так команду поддерживать. Те, кто реально поддерживают, они придут и поддержат. А вас мы больше не ждем на трибунах сказал голкипер, использовав нецензурную лексику

Гендиректор "Пари НН" Виталий Карасев сообщил, что обговорит с Медведевым его резкую критику в адрес болельщиков.

Игра прошла на "Совкомбанк-Арене" в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:2 в пользу армейцев. На 44-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Даниил Лесовой. ЦСКА сравнял на 89-й минуте благодаря голу Данилы Козлова, а победный мяч на 91-й забил дебютант Имран Фиров.

Эта победа позволила московскому клубу набрать 48 очков и подняться на 4-е место в таблице. "Пари НН" с 22 очками остался на предпоследней строчке, в зоне прямого вылета. Лидерство удерживает "Краснодар" (63 очка, плюс одна игра в запасе).

В последнем, 30-м туре РПЛ ЦСКА примет дома "Локомотив", а "Пари НН" на выезде встретится с "Рубином". Все поединки стартуют 17 мая в 18:00 по московскому времени.