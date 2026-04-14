Полузащитник ЦСКА Глебов об игре клуба: объяснить эти "качели" не получается

Москва14 апр Вести.Игроки столичного футбольного ЦСКА пока не могут понять причину нестабильной игры клуба в последнее время. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" полузащитник команды Кирилл Глебов.

У ЦСКА после возобновления сезона РПЛ четыре поражения и две победы.

Мы, так же, как и все эксперты, все болельщики, правда находимся в каком-то непонимании. Находясь внутри, мы все равно это обсуждаем, вольно-невольно, после побед, после поражения, сидим и разговариваем - почему так, почему эдак. И сказать, что мы где-то виноваты - наверное, это и правильно, но в то же время, наверное, нет сказал Глебов

По его словам, все игроки на поле выкладываются до последнего момента.

Каждый футболист выкладывается, он играет в футбол, нет такого, что мы бросаем или расстраиваемся и все. Вы правильно заметили, что есть хорошие матчи, есть плохие. Какие-то качели, объяснить которые, наверное, не получается у нас рассказал футболист

Также в интервью ИС "Вести" Кирилл Глебов прокомментировал общий уровень игры в РПЛ.