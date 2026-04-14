Глебов рассказал о физической отсталости после перехода из ЮФЛ в ЦСКА Игрок ЦСКА Глебов заметил физическую отсталость от коллег по команде в 17 лет

Москва14 апр Вести.Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Глебов рассказал ИС "Вести" о том, как ему пришлось бороться с физической отсталостью от коллег по команде в 17 лет после перехода из Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

По его словам, он часто получал травмы и из-за этого мало играл при тренере Владимире Федотове.

Не буду говорить за всех, но скажу себя, что и вправду какая-то физическая отсталость от уровня других игроков была…Все-таки мне 17 лет, я буквально два месяца назад играл в ЮФЛ, и приходя в команду, конечно, были какие-то несопоставимые веса, те же 50 килограмм. Конечно я не мог их поднять, но со временем были правильные люди, которые…всегда уделяли мне много внимания, потому что первое время я получал много травм, много пропускал, наверное, тоже сказалось на том, что я мало играл при Владимире Валентиновиче поделился Глебов

Футболист добавил, что готов делать все возможное, чтобы выходить на поле.

Глебов также отметил, что молодым футболистам ЦСКА свойственна психологическая нестабильность. По словам спортсмена, им сложно выходить на следующий матч, зная, что можно проиграть.