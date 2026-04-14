Москва14 апр Вести.Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" можно любить не столько за его победы, сколько за бренд и хайп вокруг него. Об этом ИС "Вести" рассказал полузащитник столичного клуба Кирилл Глебов.

Как пояснил спортсмен, он выбрал английский клуб за окружение, атмосферу и мнение людей, называющих "Юнайтед" великим брендом, который остается одним из прибыльных в мире, даже не находясь на ведущих ролях.

Наверное, это все-таки любовь не за счет побед, а любовь за бренд, за вот этот, можно сказать, хайп, который был просто вокруг "Мачестер Юнайтед". Ты просто слушаешь мнение, слушаешь людей, которые говорят, что "Манчестер Юнайтед" – великий клуб, великий бренд, который до сих пор, несмотря на то, что они сейчас не на ведущих ролях, все равно это один из самых прибыльных клубов в мире по продаваемости футбола, просто по охвату его аудитории. Все равно есть какая-то старая аудитория, которая, несмотря ни на что, превозносит этот клуб, который раньше был чемпионом, сейчас находится не в самых лучших временах отметил Глебов

Футболист также заявил о физической отсталости после перехода из ЮФЛ в ЦСКА. По его словам, он часто получал травмы и из-за этого мало играл при тренере Владимире Федотове.