Москва3 маяВести.Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" победил "Ливерпуль" в матче 35-го тура чемпионата Англии.
Игра состоялась в Траффорде в Большом Манчестере и завершилась со счетом 3:2.
Среди игроков клуба "Манчестер Юнайтед" смогли забить голы Матеус Кунья (на 6-й минута), Беньямин Шешко (на 14-й минуте) и Кобби Мейну (на 77-й минуте).
У "Ливерпуля" отправили мяч в ворота Доминик Собослаи (на 47-й минуте) и Коди Гакпо (на 56-й минуте).
Таким образом "Манчестер Юнайтед" гарантировал себе место в Лиге чемпионов нового сезона. У команды на счету 64 очка и третье место в турнирной таблице.
В этот же день СМИ сообщали, что бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон доставлен в больницу.