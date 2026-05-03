"Манчестер Юнайтед" гарантировал себе выход в Лигу чемпионов

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" и получает место в Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" гарантировал себе выход в Лигу чемпионов

Москва3 мая Вести.Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" победил "Ливерпуль" в матче 35-го тура чемпионата Англии.

Игра состоялась в Траффорде в Большом Манчестере и завершилась со счетом 3:2.

Среди игроков клуба "Манчестер Юнайтед" смогли забить голы Матеус Кунья (на 6-й минута), Беньямин Шешко (на 14-й минуте) и Кобби Мейну (на 77-й минуте).

У "Ливерпуля" отправили мяч в ворота Доминик Собослаи (на 47-й минуте) и Коди Гакпо (на 56-й минуте).

Таким образом "Манчестер Юнайтед" гарантировал себе место в Лиге чемпионов нового сезона. У команды на счету 64 очка и третье место в турнирной таблице.

В этот же день СМИ сообщали, что бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон доставлен в больницу.