"Манчестер Сити" победил "Челси" и выиграл Кубок Англии

Москва17 мая Вести.Футболисты клуба "Манчестер Сити" обыграли команду "Челси" в финале Кубка Англии, прошедшем на лондонском стадионе "Уэмбли".

Первый тайм завершился при нулевом счете. Решающий момент наступил на 72-й минуте, когда нападающий Эрлинг Холанд точным пасом вывел вингера Антуана Семеньо в центр штрафной площадки соперника. Ганский футболист реализовал момент, отправив мяч в ворота "Челси".

Этот гол и стал единственным в матче и определил его исход — 1:0, позволив "горожанам" завоевать Кубок Англии.

В апреле, еще на пути к Кубку Англии, благодаря хет-трику Холанда "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" — 4:0.