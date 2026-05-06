"Арсенал" победил "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов

"Арсенал" одержал победу над "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов "Арсенал" победил "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов

Москва6 мая Вести.Лондонский футбольный клуб "Арсенал" одержал домашнюю победу над мадридским "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 1:0​​​. Мяч за "Арсенал" забил на 45-й минуте Букайо Сака.

В первом матче отмечена ничья - 1:1.

"Арсенал" сыграет в финале Лиги чемпионов второй раз в своей истории. Впервые канониры дошли финала в сезоне-2005/06, но тогда они уступили испанской "Барселоне" со счетом 1:2.

Второго финалиста Лиги чемпионов определят 6 апреля в Мюнхене, где состоится матч между немецкой "Баварией" и французской "Пари Сен-Жермен". В первой встрече победу со счетом 5:4 одержали парижане.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште.