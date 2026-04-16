"Арсенал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов Ничья со "Спортингом" позволила "Арсеналу" выйти в полуфинал Лиги чемпионов

Москва16 апр Вести.Лондонский "Арсенал" сыграл дома вничью с португальским "Спортингом", обеспечив себе выход в полуфинал Лиги чемпионов (ЛЧ) благодаря победе в первой игре в Лиссабоне. Встреча в Англии закончилась со счетом 0:0.

В текущем розыгрыше ЛЧ у "канониров" нет ни одного поражения. На счету "Арсенала" десять побед и две ничьих в 12 матчах.

В полуфинале подопечных Микеля Артеты ждет двухматчевое противостояние с мадридским "Атлетико". Первый матч пройдет 29 апреля в Испании, ответный - 5 мая в Англии.

Во втором полуфинале "Баварии" предстоит сыграть с французским "Пари Сен-Жермен". В ответном четвертьфинальном матче немцы обыграли мадридский "Реал" со счетом 4:3.