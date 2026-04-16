"Бавария" вышла в полуфинал Лиги чемпионов, победив "Реал" со счетом 4:3

"Бавария" обыграла "Реал" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Москва16 апр Вести.Немецкая "Бавария" в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов обыграла "Реал" со счетом 4:3 и вышла полуфинал турнира.

Встреча команд состоялась в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена".

В составе немецкой команды голами отличились Александар Павлович (6-я минута), Гарри Кейн (38-я), Луис Диас (89-я) и Майкл Олисе (94-я).

От испанцев дубль оформил Арда Гюлер на 1-й и 29-й минутах. Также один гол "Реалу" принес Килиан Мбаппе на 42-й минуте.

На 86-й минуте полузащитник "Реала" Эдуарду Камавинга получил красную карточку и был удален с поля.

Теперь "Бавария" выходит в полуфинал, где ей предстоит сыграть с французским "Пари Сен-Жермен", который обладает статусом действующего победителя Лиги чемпионов.

Ранее "Бавария" и "Реал" сыграли в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча в испанской столице закончилась со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.