Москва16 апр Вести.Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов-2025/2026, по итогам которых стали известны все полуфиналисты турнира.

Мюнхенская "Бавария" на домашнем стадионе обыграла мадридский "Реал". Встреча закончилась со счетом 4:3. Английский "Арсенал" в Лондоне сыграл вничью с португальским "Спортингом" и прошел в полуфинал благодаря победе в первом матче.

В полуфинальных матчах французский "Пари Сен-Жермен" сыграет с "Баварией", а "Арсенал" встретится с испанским "Атлетико".

Первые матчи пройдут 28 и 29 апреля, ответные встречи - 5 и 6 мая. Финал Лиги чемпионов состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".