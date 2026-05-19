Футболисты "Арсенала" впервые за 22 года стали чемпионами Англии "Арсенал" досрочно выиграл чемпионат Англии по футболу

Москва19 мая Вести.Лондонский футбольный клуб "Арсенал" впервые с сезона 2003/04 досрочно стал победителем чемпионата Англии. Это произошло после завершения матча 37-го тура, в котором "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" (1:1).

В ходе этой встречи отличились Эли Жуниор Крупи, забивший гол на 39-й минуте и установивший рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству голов в дебютном сезоне среди игроков младше 19 лет, а также Эрлинг Холанд, сравнявший счет на 95-й минуте.

Благодаря этому результату "Борнмут" впервые обеспечил себе участие в еврокубках. Команда, набравшая 56 очков и не проигравшая в 17 матчах подряд, гарантировала себе как минимум 7-е место и выход в Лигу Европы.

Таким образом, "Арсенал" с 82 очками закрепился в турнирной таблице, "Манчестер Сити" занимает вторую строчку с 78 очками.

Для клуба это 14-й титул чемпиона Англии. По этому показателю "канониры" уступают только "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулю", у которых в чемпионате по 20 побед.

Заключительные матчи 38-го тура пройдут 24 мая: "Манчестер Сити" встретится с "Астон Виллой", а "Борнмут" сыграет против "Ноттингем Форест".

5 мая "Арсенал" одержал победу над мадридским "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов.