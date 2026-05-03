Москва3 маяВести.Футбольный клуб "Тоттенхэм" одержал победу над командой "Астон Вилла" со счетом 2:1 в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги, что позволило команде покинуть зону вылета. Матч прошел в Бирмингеме.
Голы за "Тоттенхэм" на счету полузащитника Конора Галлахера (12-я минута) и нападающего Ришарлисона (25-я).
Единственный гол в составе "Астон Виллы" забил полузащитник Эмилиано Буэндия на последних секундах матча (90+6).
После этой победы "Тоттенхэм" набрал 37 очков и поднялся в турнирной таблице на 17-ю позицию. На одну строчку ниже расположился "Вест Хэм" с 36 очками.
В следующем туре "Тоттенхэм" 11 мая сыграет с "Лидсом", а "Вест Хэм" за сутки до этого примет на своем поле "Арсенал".
На протяжении сезона "Тоттенхэм" сменил двух главных тренеров. Датчанин Томас Франк был уволен в феврале 2026 года. Его преемник — хорват Игор Тудор — покинул пост спустя 44 дня после назначения. В настоящее время команду возглавляет итальянец Роберто Де Дзерби.
Клубы, занимающие с 18-го по 20-е места в таблице, покидают высший дивизион чемпионата Англии. Всего в сезоне команды проводят 38 матчей.
В мае 2025 года "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" и стал победителем Лиги Европы.