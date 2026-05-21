Москва21 мая Вести.Английский футбольный клуб "Астон Вилла" одержал победу в финале Лиги Европы, обыграв немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0.

Матч прошел в Стамбуле. Для команды из Бирмингема этот трофей стал первым в ее истории в ходе выступлений во втором по значимости клубном европейском турнире.

Голы на счету Юри Тилеманса (41-я минута), Эмилиано Буэндии (45+3) и Моргана Роджерса (58-я).

С 2022 года "Астон Виллу" возглавляет испанский специалист Унаи Эмери, ранее тренировавший московский "Спартак". Для него эта победа стала пятой в качестве главного тренера. В апреле 2024 года Эмери продлил контракт с английской командой до 2027 года.

Ранее он приводил к чемпионству испанские "Севилью" (2014, 2015, 2016) и "Вильярреал" (2021), а в 2019 году дошел до финала с английским "Арсеналом", но тогда его команда уступила "Челси" (1:4).

В декабре 2025 года "Астон Вилла" в 18-м туре Английской Премьер-лиги обыграла "Челси" и впервые с 1914 года одержали 11 побед подряд.

"Астон Вилла" стала 11-й английской командой, выигравшей Лигу Европы, чаще побеждали только испанские клубы (14 раз). В следующем сезоне команда примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Кроме того, клуб сыграет в матче за Суперкубок УЕФА против победителя финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и французским ПСЖ. Эта встреча пройдет 30 мая в Будапеште.