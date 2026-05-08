Стали известны все финалисты футбольной Лиги Европы и Лиги конференций Названы все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА

Москва8 мая Вести.Стали известны все футбольные команды, которые сыграют в финале Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне-2025/26. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

Лондонский "Кристал Пэлас" и мадридский "Райо Вальекано" стали финалистами Лиги конференций.

"Кристал Пэлас" уверенно обошел донецкий "Шахтер", одержав победы в обоих полуфинальных поединках. Лондонцы дважды оказывались сильнее украинского клуба: сначала со счетом 3:1, а затем с победой 2:1.

Испанский "Райо Вальекано" одолел французский "Страсбур". Испанская команда выиграла оба матча со счетом 1:0.

Решающий матч Лиги конференций пройдет 27 мая на домашней арене клуба "РБ Лейпциг" в Германии.

До этого определились финалисты Лиги Европы. Бирмингемская "Астон Вилла", уступив в первом полуфинальном матче "Ноттингем Форест" (0:1), смогла реабилитироваться в ответной игре, одержав сухую победу со счетом 4:0. Немецкий "Фрайбург", несмотря на поражение от португальской "Браги" (1:2) в первой встрече, сумел вырвать победу в ответном поединке (3:1) и выйти в финал еврокубка.

Решающая игра Лиги Европы состоится 20 мая в Стамбуле на стадионе футбольного клуба "Бешикташ".