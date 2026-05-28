"Кристал Пэлас" выиграл первый в своей истории еврокубок

Москва28 мая Вести.Футбольный клуб "Кристал Пэлас" из Лондона впервые в своей истории выиграл еврокубковый трофей, став победителем Лиги конференций сезона 2025/26.

Финальный матч турнира прошел в Лейпциге, где "орлы" одержали победу над испанским "Райо Вальекано" со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 51-й минуте.

Полузащитник Адам Уортон пробил с дальнего расстояния, и, хотя вратарь мадридцев Аугусто Баталья смог отбить мяч, на добивании точным ударом отметился Жан-Филипп Матета.

20 мая футболисты английского клуба "Астон Вилла" обыграли немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0 и стали победителями Лиги Европы.