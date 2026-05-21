Москва21 маяВести.Испанский футбольный тренер Унаи Эмери в пятый раз привел возглавляемую им команду к победе в Лиге Европы — второго по значимости клубного европейского турнира.
20 мая в финальном матче английская "Астон Вилла" под его руководством одержала уверенную победу над немецким "Фрайбургом" — 3:0.
Таким образом, Эмери вывел шестую в своей тренерской карьеру команду в финал упомянутого турнира. Ранее он добивался успеха с испанскими клубами "Севилья" (2014, 2015, 2016) и "Вильярреал" (2021), доходил до финала с английским "Арсеналом" в 2019 году, но тогда его команда уступила "Челси" со счетом 1:4.
В настоящее время Эмери — рекордсмен по количеству побед в Лиге Европы среди тренеров. Его ближайший конкурент — завершивший карьеру Джованни Трапаттони выигрывал этот турнир трижды.
В 2012 году испанец возглавил московский "Спартак", но после крупного поражения от "Динамо" (1:5) покинул клуб.
Эмери руководит "Астон Виллой" с 2022 года и уже продлил контракт с командой до 2027 года.
До этого он тренировал испанские клубы "Вильярреал", "Севилья", "Валенсия", "Альмерия" и "Лорка Депортива", а также английский "Арсенал" и французский "ПСЖ".
С "парижанами" специалист выиграл чемпионат Франции, дважды стал обладателем Кубка Франции, Кубка лиги и Суперкубка страны.