Футболисты Англии начали выступления на ЧМ-2026 с победы над хорватами

Англичане впервые за 24 года обыграли на ЧМ сборную из топ-15 мирового рейтинга Футболисты Англии начали выступления на ЧМ-2026 с победы над хорватами

Москва18 июн Вести.Сборная Англии по футболу впервые с чемпионата мира (ЧМ) 2002 года обыграла на мировом первенстве одну из 15 сильнейших команд из рейтинга Международной федерации футбола (FIFA).

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026) англичане обыграли команду Хорватии со счетом 4:2. Сборная Хорватии занимает 11-ю позицию упомянутого рейтинга.

У англичан голами отметились Гарри Кейн (12-я и 42-я минуты), Джуд Беллингем (47) и Маркус Рэшфорд (85).

В составе проигравших отличились Мартин Батурина (36) и Петар Муса (45+5).

Первый мяч Кейн забил с пенальти, но со второго раза, поскольку вратарь хорватов Доминик Ливакович нарушил правила при первой попытке Кейна. Вратарь отбил удар, но при этом двумя ногами заступил за линию ворот.

Последний раз сборная Англии обыгрывала футболистов из списка сильнейших по версии FIFA в 2002 году, когда выиграла у аргентинцев (третье место в рейтинге).

Сборные Англии и Хорватии выступают в группе L вместе с командами Ганы и Панамы, которые проведут встречу в ночь на 18 июня.

В следующем туре, который пройдет 23 июня, англичане сыграют с командой из Ганы. Хорватам в ночь на 24 июня будет противостоять сборная Панамы.

Ранее португальцы не сумели обыграть сборную ДР Конго в матче первого тура группового этапа ЧМ (1:1).