Кейн сделал дубль против Хорватии и обогнал Месси по голам с пенальти на ЧМ

Кейн сделал дубль в матче Англии против Хорватии и установил новый рекорд на ЧМ Кейн сделал дубль против Хорватии и обогнал Месси по голам с пенальти на ЧМ

Москва18 июн Вести.Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн забил два мяча в ворота сборной Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026). Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу англичан.

В составе победителей голы забили Кейн (12-я минута, с пенальти - 42), Джуд Беллингем (47) и Маркус Рэшфорд (85).

У хорватов отличились Мартин Батурина (36) и Петар Муса (45+5).

Второй гол Кейна стал для него пятым с пенальти на чемпионатах мира (ЧМ): по этому показателю англичанин вышел на первое место в истории мировых первенств, обойдя аргентинца Лионеля Месси (четыре гола).

Теперь на счету у Кейна десять голов на ЧМ. Столько же забитых мячей у Гари Линекера, рекордсмена сборной Англии на мундиалях.

Кроме того, Кейн обошел по этому показателю португальца Криштиану Роналду и стал вторым англичанином в истории после Дэвида Бекхэма, который забивал на трех ЧМ – в 2018, 2022 и 2026 годах.

Мяч в ворота Хорватии стал для Кейна 80-м в составе национальной команды. По итогам встречи его признали лучшим игроком матча.

В следующем туре сборная Англии 23 июня сыграет с командой Ганы, а Хорватия в тот же день встретится с Панамой.

Между тем у сборной Англии украли в США вещи и экипировку стоимостью 13,5 тыс. фунтов стерлингов (более 1,3 млн руб.) за несколько дней до дебютного матча на ЧМ.