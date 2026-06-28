Англия обыграла Панаму в матче ЧМ-2026 и заняла первое место в группе

Англия обыграла Панаму со счетом 2:0 на ЧМ-2026 Англия обыграла Панаму в матче ЧМ-2026 и заняла первое место в группе

Москва28 июн Вести.Сборная Англии обыграла национальную команду Панамы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча в Ист-Ратерфорде (США) завершилась со счетом 2:0.

Счет в матче на 62-й минуте открыл английский полузащитник Джуд Беллингем. Нападающий Гарри Кейн на 67-й минуте удвоил преимущество англичан, доведя число своих забитых мячей на мировых первенствах до 11.

Он стал рекордсменом сборной Англии по количеству голов, забитых на чемпионатах мира.

Сборная Англии заняла первое место в группе L, набрав семь очков. Панама, потерпев три поражения, расположилась на четвертой строчке и закончила свое выступление на мундиале.

Ранее английская сборная сыграла вничью с национальной командой Ганы. Встреча в Бостоне завершилась со счетом 0:0.