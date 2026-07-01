Сборная Англии обыграла команду ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу

Сборная Англии обыграла команду ДР Конго в матче ЧМ по футболу Сборная Англии обыграла команду ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу

Москва1 июл Вести.Сборная Англии обыграла команду ДР Конго в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу и вышла в 1/8.

Встреча сборных прошла на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте и завершилась счетом 2:1 в пользу английской команды, одержавшей волевую победу в конце второго тайма. Первый тайм завершился со счетом 0:1 в пользу конголезских спортсменов.

В составе сборной Англии два мяча забил Харри Кейн на 75-й и 86-й минутах. В команде ДР Конго голом на 7-й минуте отличился Бриан Сипенга, который обманул вратаря англичан Джордана Пикфорда.

В 1/8 финала англичане встретятся с командой Мексики, которая ранее обыграла сборную Эквадора со счетом 2:0.