Сборная ДР Конго обыграла команду Узбекистана на ЧМ-2026 и вышла в плей-офф

Сборная ДР Конго одержала волевую победу над командой Узбекистана на ЧМ-2026 Сборная ДР Конго обыграла команду Узбекистана на ЧМ-2026 и вышла в плей-офф

Москва28 июн Вести.Сборная ДР Конго обыграла команду Узбекистана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча в Атланте (США) завершилась со счетом 3:1.

Экс-форвард "Ростова" Элдор Шомуродов на 10-й минуте вывел Узбекистан вперед. В составе африканской сборной дубль оформил Йоан Висса, а еще один гол забил Фистон Майеле.

Сборная ДР Конго, записавшая в свой актив четыре очка, занимает третье место в группе К и выходит в 1/16 финала ЧМ-2026. Узбекистан финишировал на последнем месте в квартете, закончив выступление на мундиале.

Португалия и Колумбия, также представляющие группу K, сыграли вничью. Колумбийцы с 7 очками заняли первую строчку. Португальская команда финишировала на втором месте, набрав 5 очков. Обе команды вышли в плей-офф.