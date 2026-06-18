Сборная Узбекистана уступила Колумбии в дебютном матче на ЧМ-2026

Колумбия обыграла Узбекистан на ЧМ-2026 Сборная Узбекистана уступила Колумбии в дебютном матче на ЧМ-2026

Москва18 июн Вести.Сборная Узбекистана проиграла команде Колумбии со счетом 1:3 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе "Ацтека" в Мехико.

Счет на 40-й минуте открыл Даниэль Муньос после передачи Луиса Диаса. На 60-й минуте Аббосбек Файзуллаев восстановил равновесие, став автором единственного мяча узбекистанской команды, однако спустя пять минут Диас вновь вывел Колумбию вперед.

Окончательный результат в компенсированное время установил Хаминтон Кампас.

Сборные Колумбии и Узбекистана выступают в группе K вместе с командами Португалии и Демократической Республики Конго, которые в первом туре сыграли вничью – 1:1. В следующем матче 23 июня Узбекистан встретится с Португалией.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Участие принимают 48 команд.

Ранее сборная Ганы одержала победу над командой Панамы. Их встреча состоялась в Торонто и окончилась со счетом 1:0.