Болельщики с флагами РФ пришли на матч ЧМ-2026 между Узбекистаном и Колумбией

Во время матча Узбекистана и Колумбии на стадионе вывесили российские флаги Болельщики с флагами РФ пришли на матч ЧМ-2026 между Узбекистаном и Колумбией

Москва18 июн Вести.Болельщики с российскими флагами присутствуют на одной из трибун стадиона "Ацтек" в Мехико (Мексика), где проходят матчи чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026), сообщает РИА Новости.

Во время телетрансляции матча между сборными Узбекистана и Колумбии в кадре появился бело-сине-красный флаг​​​, который поднят вертикально над табло. Болельщики также развернули полноразмерные триколоры в секторе поддержки колумбийских футболистов.

Сборная Колумбии вела со счетом 2:1. Автором первого гола, забитого на 40-й минуте, стал защитник Даниэль Муньос.

На 60-й минуте игрок сборной Узбекистана, в прошлом выступавший за московский ЦСКА, Аббосбек Файзуллаев ударом головой сравнял счет, однако через пять минут колумбиец Луис Диас вывел свою команду в лидеры.

В ЧМ-2026 участвуют 48 национальных команд. Чемпионат станет первым, который пройдет в трех странах - США, Мексике и Канаде. Мундиаль продлится до 19 июля.

Футболисты Узбекистана впервые принимают участие в ЧМ. В группе К команда проведет матчи со сборными Колумбии (17 июня в Мехико), Португалии (23 июня в Хьюстоне) и Конго/Ямайка (30 июня).

На VIP-трибуне первого в истории мундиаля матча с участием сборной Узбекистана присутствует президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.