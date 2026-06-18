Футболисты сборной Узбекистана убрали раздевалку и оставили послание мексиканцам Игроки сборной Узбекистана убрали раздевалку и поблагодарили мексиканцев

Москва18 июн Вести.После завершения матча группового этапа ЧМ против Колумбии, прошедшего в Мексике, игроки сборной Узбекистана проявили уважение к принимающей стране, убрав раздевалку, сообщается в Telegram-канале Ассоциации футбола Узбекистана.

Кроме того, они оставили на тактической доске послание с благодарностью и для хозяев турнира - мексиканцев.

"Muchas Gracias, Mexico! Mucha suerte en el Mundial! Rahmat", — написали на доске, что значит "Большое спасибо, Мексика! Удачи вам на ЧМ! Рахмет" говорится в публикации

Так футболисты сборной Узбекистана продемонстрировали уважение, вдохновившись примером японских болельщиков, которые после матча убрали мусор с трибун.

Как сообщалось, во время телетрансляции матча между сборными Узбекистана и Колумбии в кадре появился бело-сине-красный флаг​​​, который был поднят вертикально над табло.