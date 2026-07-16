Аргентинцы после выхода в финал ЧМ развернули баннер про Мальвинские острова

Аргентинские футболисты отметили победу над Англией баннером о Мальвинах Аргентинцы после выхода в финал ЧМ развернули баннер про Мальвинские острова

Москва16 июл Вести.Футболисты сборной Аргентины после победы над командой Англии в полуфинале чемпионата мира (ЧМ-2026) отметили это событие, развернув баннер с надписью "Мальвинские острова принадлежат Аргентине".

15 июля южноамериканская команда одержала победу над англичанами со счетом 2:1, второй раз подряд обеспечив себе место в финале мирового первенства.

Во время празднования с болельщиками футболисты держали в руках баннер, напоминающий о территориальном споре между двумя странами.

В 1982 году между Аргентиной и Великобританией произошел вооруженный конфликт из-за Мальвинских (Фолклендских) островов. Локальные боестолкновения завершились поражением аргентинских сил.

В преддверии матча власти американского города Атланта, где проходила встреча команд, усилили меры безопасности. Число сотрудников охраны стадиона увеличили до 1600 человек.

Аргентинским фанатам запретили проносить на стадион флаги, одежду, баннеры или другие предметы с политическими или расистскими лозунгами.

Перед началом игры фанаты обеих команд освистали гимн соперников. Комментируя этот инцидент, пользователи соцсетей также вспомнили о конфликте за Мальвинские (Фолклендские) острова.