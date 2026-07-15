"Пираты-узурпаторы": в Аргентине настраиваются на полуфинал ЧМ с Англией Вице-президент Аргентины Вильярруэль: мы играем против пиратов-узурпаторов

Москва15 июл Вести.Полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Англии является для аргентинцев принципиальным. Об этом напомнила в соцсетях вице-президент страны Виктория Вильярруэль.

Она призналась, что не собирается быть в этом вопросе "политкорректной или равнодушной".

Мы играем против пиратов-узурпаторов. Игра против англичан – это всегда нечто большее написала вице-президент

Вильярруэль добавила, что противостояние со сборной Англии – это "Мальвинские острова, это Диего, это последнее слово Лео и возможность остановить оккупантов".

Политические страсти вокруг предстоящего матча вызваны многолетним конфликтом вокруг Фолклендских островов (аргентинцы их называют Мальвинскими). В 1982 году между Великобританией и Аргентиной произошла война за этот архипелаг. В результате вооруженных столкновений погибли 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих.

Полуфинал Аргентина – Англия состоится 15 июля. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. В первой полуфинальной встрече сборная Испании победила команду Франции со счетом 2:0 и вышла в финал турнира. Решающий матч чемпионата мира пройдет 19 июля.