Сборная Испании обыграла французов и вышла в финал чемпионата мира 2026 года

Первым финалистом чемпионата мира по футболу 2026 года стала Испания Сборная Испании обыграла французов и вышла в финал чемпионата мира 2026 года

Москва15 июл Вести.Сборная Испании по футболу со счетом 2:0 одержала победу над командой Франции в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026) и во второй раз в истории сыграет в финале мундиаля.

На 22-й минуте встречи Микель Оярсабаль открыл счет с пенальти, который был назначен после фола Люки Диня на Ламине Ямале.

На 58-й минуте Педро Порро забил второй гол, укрепив лидерство испанцев.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил рекорд чемпионатов мира по количеству матчей в роли наставника (27 игр). Под его руководством французы в пятый раз проиграли испанцам.

Килиан Мбаппе побил аналогичный рекорд среди футболистов французской команды, выйдя на поле на чемпионате мира в 21-й раз. Он превзошел предыдущий рекорд вратаря Уго Льориса (20 матчей).

Микель Оярсабаль стал лучшим бомбардиром сборной Испании на текущем турнире, забив пятый мяч и повторив достижения Эмилио Бутрагеньо (1986) и Давида Вильи (2010).

В свою очередь, Франция — двукратный чемпион мира (1998, 2018) и финалист последнего турнира — в четвертый раз сыграет в матче за третье место. Ранее французы дважды завоевывали бронзу (1958, 1986).

В другом полуфинальном матче встретятся сборные Англии и Аргентины.