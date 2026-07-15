Дешам после проигрыша Франции оценил профессионализм судьи матча полуфинала ЧМ Дешам усомнился в уровне судейства после проигрыша Франции в ½ финала ЧМ

Москва15 июл Вести.Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам выразил сомнения в уровне судейства Ивана Бартона из Сальвадора, который обслуживал матч полуфинала чемпионата мира (ЧМ-2026).

Комментарий наставника французской сборной приводит издание L'Equipe.

Встреча команд завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев. Голы на счету Микеля Оярсабаля (22-я минута, пенальти) и Педро Порро (58-я минута).

Испанская команда продемонстрировала свою силу, и мы признаем это. Мы сыграли ниже своих возможностей, допустив больше технических ошибок, чем обычно … Чтобы претендовать на победу, нам нужно было показать свой лучший уровень, но, к сожалению, этого не произошло. Это большое разочарование для нас. Кроме того, были некоторые спорные решения судьи отметил Дешам

Главный тренер французов добавил, что на фоне поражения своих подопечных не хотел бы "выглядеть нытиком", но задался вопросом, "соответствовал ли судья стандартам полуфинала чемпионата мира".

Не буду углубляться в его (Бартона – прим. ред.) решения … Этот полуфинал мирового первенства — первый для многих игроков. Это не отменяет наших прошлых успехов, но чтобы создать больше проблем сопернику, нужно быть на высоте технически и физически. Сегодня у нас это не получилось заявил Дешам

После окончания турнира он покинет пост главного тренера национальной сборной, который занимал на протяжении 14 лет. Специалист установил рекорд чемпионатов мира по количеству матчей в качестве наставника — 27 игр.

Второй полуфинал мирового первенства, в котором сыграют сборные Англии и Аргентины, пройдет 15 июля.