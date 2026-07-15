ФБР и ФИФА назвали матч Англии и Аргентины самым рискованным на ЧМ-2026 ФБР и ФИФА признали матч Англия – Аргентина на ЧМ-2026 самым рискованным

Москва15 июл Вести.Предстоящий полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Аргентины, который состоится 15 июля в Атланте, получил статус встречи с наивысшим уровнем риска.

Как сообщает издание Daily Mirror, такое определение было дано по итогам совместного заседания представителей Федерального бюро расследований (ФБР) США, Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и местных правоохранительных органов.

Особую напряженность ситуации придает нерешенный вопрос принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов – спорной территории в южной Атлантике, из-за которой в 1982 году разразился военный конфликт между Великобританией и Аргентиной.

Для обеспечения порядка в Атланте будут мобилизованы значительные дополнительные силы полиции. Особое внимание будет уделено ключевым точкам, таким как отели, где размещены команды, и подходы к стадиону. Для контроля потоков болельщиков предусмотрены отдельные входы на арену.

Представители полиции Атланты сообщили, что меры безопасности по всему городу уже усилены. Так, дополнительный персонал и ресурсы уже развернуты и будут стратегически размещены вокруг мест проведения мероприятий, чтобы гарантировать безопасность и комфорт для всех присутствующих.

Полуфинальный матч Англия – Аргентина состоится 15 июля в 22:00 по московскому времени.

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