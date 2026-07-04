Билеты первой категории на игру Мексики и Англии подорожали в 50 раз

Билеты на матч 1/8 финала Мексика – Англия подорожали в 50 раз Билеты первой категории на игру Мексики и Англии подорожали в 50 раз

Москва4 июл Вести.Стоимость билетов на встречу сборных Мексики и Англии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 на официальном портале ФИФА для перепродажи увеличилась в 50 раз. Об этом сообщает BBC.

По данным телекомпании, в продаже появились билеты первой категории по цене 30 тысяч долларов. Их номинал – 605 долларов.

Уточняется, что покупатель обязан оплатить еще и комиссию Международной федерации футбола в размере 15%.

Сборные Мексики и Англии встретятся 6 июля. Игра пройдет на стадионе "Ацтека" в Мехико и начнется в 03:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что встреча английских и мексиканских футболистов может быть перенесена из-за возможной грозы.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде. 19 июля состоится финальный матч.