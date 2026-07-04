Москва4 июлВести.Стоимость билетов на встречу сборных Мексики и Англии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 на официальном портале ФИФА для перепродажи увеличилась в 50 раз. Об этом сообщает BBC.
По данным телекомпании, в продаже появились билеты первой категории по цене 30 тысяч долларов. Их номинал – 605 долларов.
Уточняется, что покупатель обязан оплатить еще и комиссию Международной федерации футбола в размере 15%.
Сборные Мексики и Англии встретятся 6 июля. Игра пройдет на стадионе "Ацтека" в Мехико и начнется в 03:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что встреча английских и мексиканских футболистов может быть перенесена из-за возможной грозы.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде. 19 июля состоится финальный матч.