Мексика обыграла Эквадор и вышла в 1/8 ЧМ-2026

Мексика обыграла Эквадор со счетом 2:0 в матче ЧМ-2026 Мексика обыграла Эквадор и вышла в 1/8 ЧМ-2026

Москва1 июл Вести.Сборная Мексики обыграла национальную команду Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча в Мехико завершилась со счетом 2:0.

Игра началась с часовой задержкой из-за грозы и ливня.

Счет в матче на 22-й минуте открыл Хулиан Киньонес. Нападающий Рауль Хименес на 31-й минуте удвоил преимущество сборной Мексики.

На 90+5-й минуте у эквадорцев был удален Пьеро Инкапье, получивший красную карточку за прикрытый руками рот.

В 1/8 финала ЧМ-2026 мексиканской команде предстоит встретиться с победителем пары Англия — ДР Конго.

Мексика вышла в плей-офф мундиаля, заняв первое место в квартете А. На групповом этапе мексиканцы обыграли ЮАР, Южную Корею и Чехию. Эквадорцы финишировали третьими в группе Е, где в заключительном туре победили сборную Германии со счетом 2:1.