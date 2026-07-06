Англия обыграла Мексику и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Англии обыграла команду Мексики в матче 1/8 финала ЧМ-2026 Англия обыграла Мексику и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Москва6 июл Вести.Сборная Англии одержала победу над национальной командой Мексики в матче чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча в Мехико завершилась со счетом 3:2.

Счет в матче на 36-й минуте открыл полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, а спустя две минуты удвоил преимущество англичан. На 42-й минуте мексиканский нападающий Хулиан Киньонес сократил отставание своей национальной команды, однако на 60-й минуте Гарри Кейн забил гол с пенальти и укрепил преимущество англичан. Форвард сборной Мексики Рауль Хименес на 69-й минуте реализовал 11-метровый удар, установив финальный счет.

На 54-й минуте за грубый фол защитник английской команды Джарелл Куанса был удален.

Начало матча было отложено на час из-за неблагоприятных погодных условий в Мехико.

Англичане в третий раз подряд добрались до четвертьфинала чемпионата мира. В 2018 году они заняли четвертое место, уступив бронзовые медали бельгийцам. В 2022 году сборная Англии уступила Франции в 1/4 финала.

В четвертьфинале ЧМ-2026 англичанам предстоит встретиться с норвежцами, которые обыграли сборную Бразилии со счетом 2:1.