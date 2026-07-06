Начало матча ЧМ-2026 между сборными Мексики и Англии отложено из-за погоды

Начало матча ЧМ-2026 Мексика – Англия перенесено из-за погодных условий Начало матча ЧМ-2026 между сборными Мексики и Англии отложено из-за погоды

Москва6 июл Вести.Начало матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу (ЧМ-2026) между сборными Англии и Мексики отложено на один час из-за погодных условий, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).

Федерация поблагодарила всех болельщиков "за понимание и сотрудничество".

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Мехико, включая риск ударов молнии в районе стадиона, начало матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 между сборными Мексики и Англии перенесено на 19:00 по местному времени уточняет ФИФА

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Франции и Ирака приостановлен из-за погодных условий. Сборные успели сыграть первый тайм, однако начался сильный дождь, объявлена грозовая опасность.