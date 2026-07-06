Москва6 июлВести.Начало матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу (ЧМ-2026) между сборными Англии и Мексики отложено на один час из-за погодных условий, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).
Федерация поблагодарила всех болельщиков "за понимание и сотрудничество".
В связи с неблагоприятными погодными условиями в Мехико, включая риск ударов молнии в районе стадиона, начало матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 между сборными Мексики и Англии перенесено на 19:00 по местному времениуточняет ФИФА
Матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Франции и Ирака приостановлен из-за погодных условий. Сборные успели сыграть первый тайм, однако начался сильный дождь, объявлена грозовая опасность.