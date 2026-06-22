Москва22 июнВести.Матч между сборными Франции и Ирака на чемпионате мира по футболу в Филадельфии могут перенести из-за грозы. Об этом сообщила французское издание L'Equipe.
Согласно плану игр, встреча должна состояться 23 июня в полночь по московскому времени. Однако в Филадельфии ожидаются сильные дожди, а вероятность начала грозы сохраняется вплоть до начала игры.
Издание отмечает, что на такие случаи предусмотрен специальный регламент безопасности. В документе указано, что при обнаружении молнии в радиусе 13 км от стадиона матч немедленно останавливается и футболистов отправляют в раздевалку. После этого организаторы начинают 30-миинутный отсчет. Он возобновляется при каждом новом разряде молнии.
Ранее американские власти отказали в оформлении въездных виз пятерым игрокам национальной сборной Ирака, которые должны были выступать на чемпионате мира.