СМИ сообщили о возможном переносе матча Франция-Ирак на ЧМ L'Equipe: начало матча Франция-Ирак на ЧМ могут перенести из-за грозы

Москва22 июн Вести.Матч между сборными Франции и Ирака на чемпионате мира по футболу в Филадельфии могут перенести из-за грозы. Об этом сообщила французское издание L'Equipe.

Согласно плану игр, встреча должна состояться 23 июня в полночь по московскому времени. Однако в Филадельфии ожидаются сильные дожди, а вероятность начала грозы сохраняется вплоть до начала игры.

Издание отмечает, что на такие случаи предусмотрен специальный регламент безопасности. В документе указано, что при обнаружении молнии в радиусе 13 км от стадиона матч немедленно останавливается и футболистов отправляют в раздевалку. После этого организаторы начинают 30-миинутный отсчет. Он возобновляется при каждом новом разряде молнии.

Ранее американские власти отказали в оформлении въездных виз пятерым игрокам национальной сборной Ирака, которые должны были выступать на чемпионате мира.