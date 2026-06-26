Сборные Египта и Ирана покинут поле в случае ЛГБТ-акции во время их матча на ЧМ Футболисты сборных Ирана и Египта намерены покинуть поле на матче ЧМ из-за ЛГБТ

Москва26 июн Вести.Футболисты сборной Ирана покинут поле в случае проведения акции в поддержку ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) во время матча со сборной Египта в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. Об этом заявил глава Минспорта Ирана Ахмад Доньямали.

Встреча группы G пройдет в Сиэтле 27 июня и начнется в 6:00 мск. Власти города заранее запланировали проведение на матче чемпионата мира ЛГБТ-акции и согласовали ее с Международной федерацией футбола (ФИФА) еще до жеребьевки финального этапа. Однако на матч "прайда" выпала игра двух сборных из мусульманских стран.

Мы четко уведомили ФИФА о том, что если наша делегация или игроки подвергнутся каким-либо политическим оскорблениям или услышат на стадионе несанкционированные лозунги, мы без колебаний немедленно прикажем команде покинуть поле и приостановим матч. Мы здесь, чтобы участвовать в глобальном спортивном турнире по правилам ФИФА. Недопустимо привносить в этот матч политические или социальные идеи, которые не соответствуют нашим принципам и ценностям. сказал министр, чьи слова приводятся в соцсети X

По данным африканских журналистов, игроки сборной Египта готовы проявить солидарность с иранцами и также покинуть поле в случае вовлечения их в данную акцию.

Ранее ФИФА сообщила, что не будет менять планов организаторов, и разрешила пронос на матч ЛГБТ-символики. При этом Федерация футбола Ирана заявила, что уведомила ФИФА об отказе принимать участие в любых подобных акциях, как и египетская сторона, и отметила, что ожидает от мировых футбольных властей, что те обеспечат "отсутствие соответствующих церемоний или рекламных мероприятий внутри стадиона или в рамках официальной матчевой среды".