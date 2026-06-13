Москва13 июн Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) направила официальный запрос египетской национальной команде с требованием изменить дизайн формы перед началом Чемпионата мира. Об этом сообщили Daily Sports и журналист Майки Джуниор на своих страницах в соцсети X.

Причиной вмешательства стали семь звезд, нашитых над логотипом сборной.

Семь звезд, которые расположены над логотипом, представляют рекордные семь титулов Египта, выигранных на Кубке африканских наций поясняется в публикациях

Однако по правилам ФИФА, звезды на форме разрешены исключительно за победы на мировых первенствах. Поскольку Египет никогда не выигрывал чемпионат мира, такая символика признана нарушением регламента.

Кроме того, международная федерация потребовала заменить золотой цвет, используемый для нанесения имен и номеров игроков, на другой оттенок, соответствующий стандартам. Точные причины этого требования не уточняются, но, по информации источников, золотой может сливаться с телевизионной картинкой или нарушать контрастность.

Сборная Египта начнет свое выступление на ЧМ-2026 15 июня матчем против Бельгии. Также в групповом этапе соперниками станут Новая Зеландия (22 июня) и Иран (27 июня).