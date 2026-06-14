Сборной Сенегала не разрешили использовать звезду на форме для ЧМ-2026 ФИФА попросила убрать звезду с формы сборной Сенегала для чемпионата мира-2026

Москва14 июн Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешила сборной Сенегала использовать звезду на форме, в которой команда будет играть на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил журналист Майки Джуниор в соцсети X.

ФИФА просила Сенегал убрать с эмблемы звезду, поскольку она появилась там после победы команды в Кубке африканских наций в 2021 году, а звезды над эмблемой должны показывать только титулы на мировых чемпионатах.

До этого ФИФА обязала Египет изменить дизайн игровой формы перед стартом чемпионата мира. Как писал тогда Майки Джуниор, причиной вмешательства стали также стали звезды, которые были нашиты над логотипом сборной. Эти звезды представляют рекордные семь титулов Египта, которые были выиграны также на Кубке африканских наций.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проводится в период с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики. В групповой этапе сборная Сенегала встретится с командами Франции, Норвегии и Ирака.