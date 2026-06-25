Москва25 июнВести.Федерация футбола Ирана обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием отменить акцию в поддержку ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) перед матчем со сборной Египта в рамках Чемпионата мира (ЧМ-2026). Об этом пишет The Athletic.
Игра состоится 26 июня в Сиэтле. В этот же день в городе запланирован парад ЛГБТ.
В футбольной федерации Ирана отметили, что Исламская Республика и Египет – мусульманские страны, которые убеждены, что никакие церемонии или рекламные мероприятия, связанные с движением ЛГБТ, не должны проводиться на стадионе до и во время проведения матчей.
Мы считаем, что организация должна учитывать мнения и озабоченности команд-участниц при рассмотрении подобных вопросов. ФИФА была проинформирована об этой общей позиции обеих стран и, как ожидается, предпримет необходимые шаги для обеспечения того, чтобы на стадионе или в рамках официальных матчей не проводились связанные с этим церемонии или рекламные мероприятияговорится в заявлении
Отмечается, что эта позиция была доведена до сведения руководства ФИФА, однако просьбы сборных были отклонены.