Футболисты сборной Ирана оставили послание в Лос-Анджелесе на чемпионате мира Футболисты сборной Ирана оставили послание после матчей ЧМ в Лос-Анджелесе

Москва22 июн Вести.Футболисты сборной Ирана оставили послание общественности в раздевалке стадиона в Лос-Анджелесе после матча группового этапа чемпионата мира с командой Бельгии, сообщает The Sun.

Встреча второго тура в группе G прошла в на стадионе в пригороде Лос-Анджелеса 21 июня и завершилась вничью со счетом 0:0. Это был второй матч иранской команды в рамках турнира, проведенный на данной арене, в первом туре иранцы там также сыграли вничью со сборной Новой Зеландии (2:2).

От древней Персии, тысяч лет назад, до сегодняшней цивилизации дух Ирана жив и остается крепким. Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, сражались с честью и уезжаем с достоинством. Спасибо, Лос-Анджелес, за ваше гостеприимство. И спасибо каждому иранцу, который отдавал свое сердце, голос и душу во время этих двух матчей. Пусть мир, уважение и дружба царствуют среди всех наций говорится в тексте послания

Ранее главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что визовые ограничения, наложенные на команду властями США, повлияли на игру его футболистов и результат матч против сборной Бельгии.

Изначально тренировочная база сборной Ирана должна была находиться в штате Аризона, но из-за вооруженного конфликта Ирана против США и Израиля футбольная федерация страны обратилась в ФИФА и получила разрешение на переезд в Мексику.

Из-за визовых проблем иранские футболисты должны будут покидать территорию США сразу после каждого матча. Заключительную игру группового этапа сборная Ирана проведет в Сиэтле против команды Египта 27 июня.