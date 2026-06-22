Команды Бельгии и Ирана сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу

Бельгийские футболисты в меньшинстве сыграли вничью с иранцами на ЧМ-2026 Команды Бельгии и Ирана сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу

Москва22 июн Вести.Футбольная сборная Бельгии сыграла вничью с командой Ирана в матче второго тура чемпионата мира (ЧМ-2026).

Встреча, завершившаяся со счетом 0:0, прошла в американском городе Инглвуд (штат Калифорния).

Гол на 25-й минуте забил иранский нападающий Мехди Тареми, но после изучения данных системы видеоассистента рефери (VAR) судья отменил взятие ворот из-за офсайда.

С 66-й минуты после удаления с поля защитника Натана Нгоя бельгийцы играли вдесятером.

Команды Ирана и Бельгии, которые выступают в группе G, по итогам двух матчей имеют в активе по 2 очка.

В первом туре бельгийцы сыграли вничью с египтянами (1:1), а иранцы — со сборной Новой Зеландии (2:2).

Встреча команд Египта и Новой Зеландии пройдет в ночь на 22 июня.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и продлится до 19 июля. Действующим победителем мундиаля является сборная Аргентины.