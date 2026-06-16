Автогол помог Бельгии избежать поражения в матче с Египтом на ЧМ-2026

Бельгия и Египет сыграли вничью в матче ЧМ-2026 Автогол помог Бельгии избежать поражения в матче с Египтом на ЧМ-2026

Москва16 июн Вести.Сборные Бельгии и Египта сыграли вничью в матче группового турнира чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в Сиэтле (США) закончилась со счетом 1:1.

Футболист сборной Египта Эмам Ашур на 20-й минуте вывел свою команду вперед, а на 60-й минуте Мохамед Хани забил мяч в свои ворота, вернув ничейный счет.

Таким образом, Египет и Бельгия набрали по одному очку. В следующем матче группы G встретятся Иран и Новая Зеландия.

Между тем сборная Кабо-Верде сенсационно дебютировала на мундиале, сыграв вничью с Испанией. Встреча завершилась со счетом 0:0.