Уругвай и Саудовская Аравия сыграли вничью в матче на ЧМ-2026

Сборные Уругвая и Саудовской Аравии сыграли вничью на ЧМ-2026 Уругвай и Саудовская Аравия сыграли вничью в матче на ЧМ-2026

Москва16 июн Вести.Сборная Саудовской Аравии сыграла вничью со сборной Уругвая в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в Майами (США) завершилась со счетом 1:1.

Счет открыл защитник саудовской команды Абдулела Аль-Амри в концовке первого тайма. Уругвайский полузащитник Максимилиано Араухо сравнял счет на 80-й минуте матча.

В следующем туре сборная Уругвая встретится с командой Кабо-Верде, которая сенсационно сыграла вничью со сборной Испании. Сборная Саудовской Аравии встретится с командой Испании. Оба матча состоятся 21 июня.

Ранее Уругвай и Саудовская Аравия встречались на групповом этапе чемпионата мира 2018 года в России. Уругвайцы тогда выиграли со счетом 1:0, а автором единственного гола стал нападающий Луис Суарес.