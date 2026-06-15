Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией в дебютном матче на ЧМ

Дебютант футбольного ЧМ Кабо-Верде сыграл вничью с Испанией Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией в дебютном матче на ЧМ

Москва15 июн Вести.Футбольная сборная Кабо-Верде сенсационно дебютировала на чемпионате мира в США. В своем исторически первом матче на турнире команда островного государства сыграла вничью с Испанией.

Соперники не отметились забитыми голами, в результате чего встреча завершилась со счетом 0:0.

Кабо-Верде и Испания по итогам очного матча набрали по 1 очку в таблице группы H. Этот балл также стал первым для Кабо-Верде в рамках мирового первенства по футболу.

Обе команды временно возглавили квартет. В ночь на 16 июня их соперникам по группе – Уругваю и Саудовской Аравии – предстоит сыграть свой матч.