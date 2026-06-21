Экс-тренер сборной РФ взял с Кюрасао первое очко на ЧМ, сыграв 0:0 с Эквадором Сборная Кюрасао заработала первое очко на ЧМ, сыграв вничью с Эквадором

Москва21 июн Вести.Сборная Кюрасао сыграла со счетом 0:0 с командой Эквадора в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу и получила таким образом первое очко на мундиале в своей истории.

Встреча соперников по группы E прошла в Канзас-Сити (США, штат Миссури). Команда островного государства с населением чуть более 150 тыс. человек выступает на своем первом чемпионате мира. Дебютный матч на турнире футболисты Кюрасао проиграли Германии с разгромным счетом 1:7.

Командой руководит бывший наставник сборной России и петербургского "Зенита" Дик Адвокат, ставший в 78 лет самым возрастным тренером в истории мировых первенств.

После двух туров группу E с шестью очками возглавляет сборная Германии. За ней расположились Кот-д'Ивуар (три очка), Эквадор и Кюрасао (по одному).

Далее, 25 июня, Эквадор сыграет с немцами, а Кюрасао встретится с Кот-д'Ивуаром.

Между тем сборная Германии уже обеспечила себе место в плей-офф, выиграв у Кот-д'Ивуара 2:1.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд, разбитых на 12 групп. В плей-офф выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, занявших третьи места.