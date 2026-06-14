Кюрасао проиграл Германии в своем дебютном матче на ЧМ со счетом 1:7 Сборная Кюрасао проиграла команде Германии со счетом 1:7

Москва14 июн Вести.Сборная Германии разгромила команду Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы Е прошла в американском Хьюстоне и завершилась со счетом 7:1 в пользу четырехкратных чемпионов мира. У немцев отличились Феликс Нмеча (6-я минута), Нико Шлоттербек (38), Кай Хаверц (45+5 — с пенальти, 88), Джамал Мусиала (47), Натаниэль Браун (68) и Дениз Ундав (78). У сборной Кюрасао, которая впервые участвует в чемпионате мира, гол забил Ливано Комененсия (21).

Сборную Кюрасао тренирует бывший наставник сборной России и петербургского "Зенита" Дик Адвокат. В 78 лет он стал самым возрастным специалистом в истории мировых первенств.

В следующем туре сборная Германии сыграет с командой Кот-д'Ивуара, а сборная Кюрасао встретится с эквадорцами. Оба матча пройдут 20 июня.

Ранее президент России Владимир Путин пожелал удачи американским организаторам Чемпионата мира по футболу 2026 года.