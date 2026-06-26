Дубль Пепе в игре с Кюрасао позволил сборной Кот-д'Ивуара выйти в плей-офф ЧМ

Кот-д'Ивуар впервые вышел в плей-офф ЧМ, обыграв Кюрасао со счетом 2:0 Дубль Пепе в игре с Кюрасао позволил сборной Кот-д'Ивуара выйти в плей-офф ЧМ

Москва26 июн Вести.Сборная Кот-д'Ивуара победила команду Кюрасао со счетом 2:0 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира и пробилась в плей-офф турнира.

Встреча соперников по группе E состоялась в Филадельфии. Оба мяча в составе ивуарийцев забил Николя Пепе, отличившийся на 7-й и 64-й минутах.

Набрав шесть очков, сборная Кот-д'Ивуара заняла второе место в группе E и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира. До этого команда участвовала в трех мундиалях (2006, 2010 и 2014), но ни разу не преодолевала групповую стадию.

Первое место в квартете досталось Германии, также набравшей шесть очков, но опередившей ивуарийцев по итогам личной встречи.

На третьей строчке в группе с четырьмя очками расположился Эквадор, одержавший победу над немцами, и который тоже вышел в 1/16 финала.

Кюрасао, дебютировавший на мировом первенстве, финишировал последним с одним очком и завершил выступление.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Мексики и Канады. Турнир завершится 19 июля.