Сборная Эквадора победила 2:1 Германию и вышла с 3-й строчки группы в плей-офф

Эквадор выцепил путевку в плей-офф ЧМ, обыграв Германию со счетом 2:1 Сборная Эквадора победила 2:1 Германию и вышла с 3-й строчки группы в плей-офф

Москва26 июн Вести.Сборная Эквадора одержала победу над командой Германии со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в плей-офф мундиаля.

Встреча соперников по группе E прошла в Нью-Йорке. Немцы открыли счет уже на 2-й минуте благодаря голу Лероя Сане. Этот мяч стал вторым по скорости в истории выступлений сборной Германии на чемпионатах мира.

Быстрее отличался лишь Эрнст Ленер в матче против Австрии на турнире 1934 года.

Долго удерживать преимущество фавориту встречи не удалось: на 9-й минуте Нильсон Ангуло сравнял счет дальним ударом, а на 77-й Гонсало Плата вывел эквадорцев вперед, забив победный мяч.

Набрав четыре очка, сборная Эквадора заняла третье место в группе и во второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата мира, прежде ей это удавалось сделать в 2006 году. Германия, несмотря на поражение, с шестью очками заняла первое место в квартете, спустя 12 лет она сыграет в плей-офф с одной из восьми команд, занявших третьи строчки в своих группах.

Второй в группе E стала сборная Кот-д'Ивуара (6), четвертой - команда Кюрасао (1).

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Мексики и Канады. Турнир завершится 19 июля.