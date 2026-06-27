Москва27 июнВести.Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с национальной командой Саудовской Аравии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) и впервые смогла пробиться в плей-офф. Встреча в Хьюстоне (США) завершилась со счетом 0:0.
Команда Кабо-Верде, имеющая в своем активе три очка, заняла второе место в группы H. В 1/16 финала она встретится с со сборной Аргентины.
Сборная Испании с семью очками лидирует в группе H. Третья строчка – у команды Уругвая, набравшей два очка. Замыкает квартет сборная Саудовской Аравии.
Ранее сборная Кабо-Верде и команда Уругвая сыграли вничью в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026. Встреча в Майами завершилась со счетом 2:2.