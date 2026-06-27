Сборная Кабо-Верде пробилась в плей-офф ЧМ-2026 и сыграет с командой Аргентины

Сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ по футболу Сборная Кабо-Верде пробилась в плей-офф ЧМ-2026 и сыграет с командой Аргентины

Москва27 июн Вести.Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с национальной командой Саудовской Аравии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) и впервые смогла пробиться в плей-офф. Встреча в Хьюстоне (США) завершилась со счетом 0:0​​​.

Команда Кабо-Верде, имеющая в своем активе три очка, заняла второе место в группы H. В 1/16 финала она встретится с со сборной Аргентины.

Сборная Испании с семью очками лидирует в группе H. Третья строчка – у команды Уругвая, набравшей два очка. Замыкает квартет сборная Саудовской Аравии.

Ранее сборная Кабо-Верде и команда Уругвая сыграли вничью в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026. Встреча в Майами завершилась со счетом 2:2.