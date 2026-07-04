Сборная Кабо-Верде на ЧМ-2026 не проиграла ни одного матча в основное время

Все 3 матча группового этапа ЧМ с участием Кабо-Верде закончились в овертайме Сборная Кабо-Верде на ЧМ-2026 не проиграла ни одного матча в основное время

Москва4 июл Вести.Сборная Кабо-Верде по футболу завершила выступление на чемпионате мира 2026 года (ЧМ-2026), не проиграв ни одного матча в основное время.

В ночь на 4 июля команда африканского государства уступила Аргентине в матче 1/16 финала. Игра завершилась победой действующих чемпионов мира в дополнительное время со счетом 3:2. В основное время матч закончился ничьей — 1:1.

На дебютном чемпионате мира сборная Кабо-Верде заняла второе место в группе H, а все три матча группового этапа кабовердеанцы завершили вничью. Африканская команда сыграла с испанцами (0:0), уругвайцами (2:2) и сборной Саудовской Аравии (0:0).

Футбольная сборная Кабо-Верде стала первой командой в XXI веке, которой удалось выйти в плей-офф ЧМ-2026, не одержав ни единой победы в рамках группового этапа.

В свою очередь, команда Аргентины после игры с африканцами сравнялась с немцами по количеству проведенных овертаймов на чемпионатах мира — 12.