Определились 28 сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира по футболу

Стали известны сборные, вышедшие в плей-офф ЧМ-2026 по футболу Определились 28 сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира по футболу

Москва27 июн Вести.Определены 28 национальных команд, которые прошли в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу.

Так, путевки в 1/16 финала завоевали сборные Мексики, ЮАР, Швейцарии, Канады, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Марокко, США, Австралии, Парагвая, Германии, Кот-д'Ивуара, Эквадора, Нидерландов, Японии, Швеции, Бельгии, а также Египта, Испании, Кабо-Верде, Франции, Норвегии, Сенегала, Аргентины, Колумбии, Португалии, Англии и Ганы.

Организаторы уже определили 9 из 13 пар первого раунда плей-офф. Сборная Германии выйдет на поле против Парагвая, Франция сыграет со Швецией, ЮАР – с Канадой, Нидерланды – с Марокко, США – с Боснией и Герцеговиной, Бразилия – с Японией, Кот-д'Ивуар – с Норвегией, Аргентина – с Кабо-Верде, Австралия – с Египтом.

Первой командой в XXI веке, которой удалось выйти в плей-офф чемпионата мира, не одержав ни единой победы в групповом этапе, стала сборная Кабо-Верде.

Чемпионат мира по футбола в 2026 году проходит на территории США, Канады и Мексики. Турнир впервые собрал 48 национальных команд. Согласно регламенту, в плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь сборных, занявших третьи места.